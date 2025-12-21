دزدی دریایی مجدد آمریکا؛ یک نفتکش دیگر ونزوئلا توقیف شد
به گزارش ایلنا، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که این کشور یک نفتکش را که بهتازگی از ونزوئلا حرکت کرده بود را توقیف کرده است.
این دومین بار در ماه جاری میلادی است که واشنگتن یک کشتی حامل نفت را در نزدیکی سواحل ونزوئلا مصادره میکند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، سهشنبه گذشته از صدور دستور اعمال نوعی «محاصره» علیه نفتکشهای تحریمشدهای خبر داد که به ونزوئلا وارد شده یا از این کشور خارج میشوند.
ونزوئلا تاکنون به این توقیف اخیر واکنشی رسمی نشان نداده، اما پیشتر تأکید کرده بود که واشنگتن بهدنبال تلاش برای سرقت منابع نفتی این کشور است.
به گفته مقامهای آمریکایی، این عملیات توسط گارد ساحلی ایالات متحده و با الگوی مشابه عملیات قبلی انجام شد. نفتکش مورد نظر در آبهای بینالمللی و توسط یک تیم تاکتیکی ویژه مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت.
«کریستی نوم» وزیر امنیت داخلی آمریکا که گارد ساحلی زیر نظر وزارتخانه متبوع وی فعالیت میکند، ویدیویی از این عملیات را در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد و نوشت: «در عملیاتی پیش از طلوع آفتاب در بامداد ۲۰ دسامبر، گارد ساحلی آمریکا با حمایت وزارت دفاع، یک نفتکش را که آخرین بار در ونزوئلا پهلو گرفته بود، توقیف کرد».
وی افزود: «آمریکا به تعقیب انتقال غیرقانونی نفت تحریمشده که برای تأمین مالی آنچه ما تروریسم مواد مخدر مینامیم استفاده میشود، ادامه خواهد داد. ما شما را پیدا میکنیم و متوقف خواهیم کرد«.
نفتکش توقیفشده با نام «سنتریز» تحت پرچم پاناما فعالیت میکرد، اما بر اساس بررسیهای انجامشده، طی پنج سال گذشته سابقه تردد با پرچم یونان و لیبریا را نیز داشته است. این کشتی در فهرست رسمی شناورهای تحریمشده وزارت خزانهداری آمریکا قرار ندارد.
در هفتههای اخیر، ایالات متحده حضور نظامی خود را در دریای کارائیب افزایش داده و حملاتی مرگبار علیه قایقهایی که مدعی است در قاچاق مواد مخدر نقش داشتهاند، انجام داده که بنا بر گزارشها حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشته است. با این حال، واشنگتن تاکنون شواهد عمومی مشخصی درباره حمل مواد مخدر توسط این شناورها ارائه نکرده و این عملیاتها با انتقاد و نظارت فزاینده کنگره آمریکا مواجه شده است.
پس از توقیف دومین نفتکش، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا نیز اعلام کرد که این کشور «بدون تردید به عملیاتهای بازدارنده دریایی برای درهم شکستن شبکههای مجرمانه غیرقانونی ادامه خواهد داد».