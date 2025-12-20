دیدار رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با رهبران حماس در استانبول

به گزارش ایلنا، منابع امنیتی ترکیه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات این کشور، امروز -شنبه- در استانبول با رهبران جنبش حماس درباره سازوکارهای انتقال به مرحله دوم طرح مربوط به نوار غزه گفت‌وگو کرده است.

به گفته این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، کالین در این دیدار با «خلیل الحیه» رئیس حماس در غزه و مذاکره‌کننده ارشد این جنبش دیدار کرده و دو طرف درباره اقدامات لازم برای جلوگیری از نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی تبادل نظر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این گفت‌وگوها همچنین راهکارهای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده با هدف فراهم‌سازی زمینه عبور به مرحله دوم طرح غزه مورد بررسی قرار گرفته است.

مرحله نخست توافق غزه از ۱۱ اکتبر گذشته اجرایی شده، اما اسرائیل با ادامه نقض آتش‌بس و تعلل در اجرای تعهدات خود، مانع ورود به مرحله دوم شده است؛ مرحله‌ای که از مهم‌ترین مفاد آن می‌توان به تکمیل عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر از خطوط موسوم به «زرد» به «قرمز» و آغاز روند بازسازی اشاره کرد.

این در حالی است که از زمان اعلام توافق، بیش از ۴۰۰ فلسطینی در نتیجه نقض‌های مکرر اسرائیل به شهادت رسیده و دست‌کم هزار و ۱۰۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هم‌زمان، رژیم صهیونیستی با خودداری از اجرای پروتکل انسانی، به محاصره غزه ادامه داده و مانع ورود کافی کمک‌های انسانی و تجهیزات ضروری به این منطقه می‌شود.

