توافق اوکراین و پرتغال برای تولید مشترک شناورهای دریایی بدون سرنشین

به گزارش ایلنا، اوکراین از دستیابی به توافقی با پرتغال برای تولید مشترک شناورهای دریایی بدون سرنشین خبر داد؛ اقدامی که در راستای تقویت توانمندی‌های دریایی کی‌یف و افزایش ظرفیت‌های دفاعی آن انجام می‌شود.

«اولکسندر کامیشین»، مشاور رئیس‌جمهوری اوکراین، امروز -شنبه- اعلام کرد که کی‌یف و لیسبون به توافقی برای تولید مشترک این نوع شناورها دست یافته‌اند.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد که این شناورهای دریایی بدون سرنشین «کارایی بالایی در مقابله با ناوهای جنگی و زیردریایی‌های روسیه از خود نشان داده‌اند».

کامیشین همچنین خاطرنشان کرد که این همکاری مشترک با پرتغال «نقش مهمی در تقویت دفاع دریایی اروپا» ایفا خواهد کرد و می‌تواند به ارتقای بازدارندگی در برابر تهدیدهای دریایی کمک کند.

در همین حال، پیش‌تر «دنیس شمیهال»، وزیر دفاع اوکراین، اعلام کرده بود که این کشور برای سال آینده به کمک‌های نظامی به ارزش ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد. این کمک‌ها در چارچوب ابتکاری جدید به رهبری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و با هدف خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین در نظر گرفته شده است.

