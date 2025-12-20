ممکن است توافق برای حل بحران اوکراین هرگر حاصل نشود

به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که تاکنون هیچ توافقی برای حل‌وفصل بحران اوکراین وجود ندارد و حتی این احتمال مطرح است که چنین توافقی هرگز به دست نیاید.

وی امروز -شنبه- در یک نشست خبری مشترک با «لوئیس مونته‌نگرو» نخست‌وزیر پرتغال در کی‌یف گفت: «در حال حاضر هیچ توافقی برای حل بحران وجود ندارد؛ امروز چنین توافقی موجود نیست و ممکن است هرگز نیز حاصل نشود».

زلنسکی افزود: «توافق تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که رهبران آن را امضا کنند و جنگ به‌طور کامل متوقف شود«.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر دولت ایالات متحده از تدوین یک طرح جدید برای حل‌وفصل بحران اوکراین خبر داده بود. هم‌زمان، کرملین اعلام کرده است که روسیه همچنان رویکردی باز نسبت به مذاکرات حفظ کرده و بر چارچوب گفت‌وگوهایی که پیش‌تر در آلاسکا تعیین شده، پایبند است.

