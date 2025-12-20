خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1730251
وزارت خارجه کامبوج از سفر فرستاده ویژه چین به این کشور، جهت تنش زدایی میان کامبوج و تایلند خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقلب از رویتر، وزارت خارجه کامبوج امروز -شنبه- اعلام کرد که «دنگ شیجون»، فرستاده ویژه چین در امور آسیا، جهت تلاش برای تنش زدایی میان این کشور و تایلند به «پنوم پن» پایتخت کامبوج سفر کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دنگ شیجون بار دیگر تاکید کرد که چین به ایفای نقش سازنده در تسهیل گفت‌وگو میان کامبوج و تایلند با هدف حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ادامه خواهد داد».

سفر  فرستاده ویژه چین در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و چین پیش از نشست ویژه روز دوشنبه انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا، تلاش‌های خود را برای برقراری آتش‌بس میان کامبوج و تایلند از سر گرفته‌اند.

از زمان از سرگیری خصومت‌ها میان دو کشور تاکنون حدود ۶۰ نفر کشته و بیش از نیم میلیون نفر آواره شده‌اند.

 

 

