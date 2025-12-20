خبرگزاری کار ایران
دیدار لاوروف با السیسی

رئیس‌جمهور مصر، در حاشیه دومین کنفرانس وزرای انجمن مشارکت روسیه و آفریقا، از وزیر خارجه روسیه، استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر، در حاشیه دومین کنفرانس وزرای انجمن مشارکت روسیه و آفریقا، از «سرگئی لاوروف»، وزیر  خارجه روسیه، استقبال کرد.

لاوروف عصر پنجشنبه برای شرکت در این کنفرانس وارد قاهره شد و روز گذشته -جمعه- با «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، گفت‌وگو کرد.

دومین کنفرانس وزرای انجمن مشارکت روسیه و آفریقا در روزهای ۱۹ و ۲۰ دسامبر در قاهره برگزار می‌شود. این اولین رویداد از این نوع خواهد بود که در آفریقا برگزار می‌شود.

این کنفرانس با حضور نمایندگانی از بیش از ۵۰ کشور آفریقایی و تعداد زیادی از وزرا و همچنین چندین رئیس سازمان‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود.

