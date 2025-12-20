به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس،‌فرماندار اودسا اعلام کرد که در پی اصابت یک موشک بالستیک روسی به این منطقه هفت نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

این مقام رسمی خاطرنشان کرد که این گلوله‌باران بندر این منطقه را هدف قرار داده است.

مسکو در هفته‌های اخیر پس از تهدید‌ رئیس‌جمهور روسیه، به تلافی حملات اوکراین به تانکرهای نفتی روسیه، بمباران این منطقه ساحلی مهم استراتژیک را تشدید کرده است.

‌فرماندار منطقه اودسا، از طریق رسانه‌های اجتماعی گفت: «دشمن زیرساخت‌های بندری در منطقه اودسا را ​​بمباران کرد: هفت کشته و ۱۵ زخمی.»

وی افزود: «بمب‌گذاری باعث آتش‌سوزی در پارکینگ کامیون‌ها شد.»

