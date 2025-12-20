به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «جو چو»، کمیسر پلیس هنگ کنگ، اعلام کرد که شمار کشته شدگان آتش‌سوزی عظیم ۲۶ نوامبر در این کشور به ۱۶۱ تن رسیده است.

وی اظهار داشت: «آزمایشات پزشکی قانونی دی ان ای یک فرد دیگر را در بقایای شناسایی کرد، که اکنون متعلق به یک زوج تشخیص داده شده است. این بدان معناست که شمار کشته شده‌ها به ۱۶۱ تن افزایش یافته است».

این افسر پلیس افزود: «آزمایشات دی ان ای در حال انجام است، ما احتمال کشف دیگر افراد کشته شده را رد نمی‌کنیم و این آمار ممکن است افزایش یابد».

