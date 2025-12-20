خبرگزاری کار ایران
ترامپ:‌

بایدن فرق زرافه و اسب آبی را تشخیص نمی‌دهد

کد خبر : 1730093
رئیس‌جمهور آمریکا، ابراز اطمینان کرد که «جو بایدن»، رئیس جمهور سابق آمریکا، در یک آزمون هوش خوب عمل نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ابراز اطمینان کرد که «جو بایدن»، رئیس جمهور سابق آمریکا، در یک آزمون هوش قادر به تشخیص زرافه و اسب آبی نخواهد بود.

ترامپ در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در کارولینای شمالی گفت: «اولین سوال این است: این چیست؟ آن‌ها یک شیر، یک زرافه، یک ماهی و یک اسب آبی نشان می‌دهند، درست است؟ سپس می‌پرسند: کدام یک زرافه است؟ این تنها سوال است. اما بعد از آن خیلی سخت‌تر می‌شود. فکر نمی‌کنم جو حتی بتواند به سوال اول به درستی پاسخ دهد.»

از سوی دیگر، ترامپ هنگام صحبت در مورد خودش، ابراز اطمینان کرد که وضعیت شناختی او در پمج دهه گذشته تغییر نکرده است.

انتهای پیام/
