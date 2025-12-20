به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رستم اومروف»، مذاکره کننده اوکراینی گفت که مذاکره کننده‌گان این کشور، در روز گذشته -جمعه- دور جدید از گفت‌وگوها برای پایان دادن به جنگ با روسیه را با تیم‌های آمریکایی و اروپایی برگزار و توافق کردند که تلاش‌های مشترک خود را ادامه دهند.

اومروف در رابطه با مذاکرات در پلتفرم تلگرام نوشت: «ما با شرکای آمریکایی خود برای گام‌های بیشتر و ادامه دادن تلاش‌های مشترکمان در آینده نزدیک توافق کردیم».

وی اظهار داشت که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین را در جریان نتیجه این مذاکرت قرار داده است.

انتهای پیام/