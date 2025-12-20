خبرگزاری کار ایران
English العربیه
رستم اومروف:

با طرف آمریکایی بر ادامه دادن تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ توافق کردیم
مقام اوکراینی از توافق با آمریکا برای ادامه دادن تلاش‌های دوجانبه به جهت پایان دادن به جنگ مسکو-کی‌یف خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «رستم اومروف»،  مذاکره کننده اوکراینی گفت که مذاکره کننده‌گان این کشور، در روز گذشته -جمعه-  دور جدید از گفت‌وگوها برای پایان دادن به جنگ با روسیه را با تیم‌های آمریکایی و اروپایی برگزار و توافق کردند که تلاش‌های مشترک خود را ادامه دهند. 

اومروف در رابطه با مذاکرات در پلتفرم تلگرام نوشت: «ما با شرکای آمریکایی خود برای گام‌های بیشتر و ادامه دادن تلاش‌های مشترکمان در آینده نزدیک توافق کردیم».

وی اظهار داشت که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور  اوکراین را در جریان نتیجه این مذاکرت قرار داده است.

 

 

