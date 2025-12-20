بولسونارو برای طی کردن روند جراحی از زندان مرخص شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «الکساندر د مورائس»، قاضی دادگاه عالی برزیل، روز گذشته -جمعه- اجازه داد تا «ژائیر بولسونارو»، رئیس جمهور سابق این کشور، سرپرستی پلیس در «برازیلیا»، جایی‌که در حال گذراندن محکومیت ۲۷ سال زندان خود است را برای طی کردن روند جراحی ترک کند.

تصمیم مورائس به دنبال درخواستی از سوی وکلای بولسونارو در هفته گذشته اتخاذ شد، هنگامی که آنها همچنین خواستار این شدند که رهبر راست‌گرایان برزیل دوران محکومیت خود را در حبس خانگی بگذراند.

این قاضی برزیلی درخواست حصر خانگی را رد کرد و تاریخی برای عمل که باید توسط وکلا انتخاب شود، تعیین نکرد.

