اعتراض کاخ سفید به بازگشت بودجه دانشگاه هاروراد
دولت ‌ایالات متحده به حکم دادگاه فدرال مبنی بر بازگرداندن بودجه‌ دانشگاه هاروارد، اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دولت ‌ایالات متحده به حکم دادگاه فدرال مبنی بر بازگرداندن بودجه‌ دانشگاه هاروارد، اعتراض کرد.

وکلای کاخ سفید خلاصه‌ای از دادخواست خود را به دادگاه ارائه کردند و اظهار داشتند که «در حال اعتراض به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده هستند.»

هنوز تاریخ جلسه رسیدگی تعیین نشده است.

دولت ایالات متحده محدودیت‌هایی را اعمال کرده بود که دسترسی دانشگاه هاروارد، مستقر در کمبریج، ماساچوست، به بودجه فدرال موجود برای کمک‌های دانشجویی را محدود می‌کرد.

دولت ترامپ حدود ۲.۶ میلیارد دلار کمک‌های مالی فدرال به دانشگاه هاروارد، از جمله مراقبت‌های بهداشتی، را مسدود کرد. 

 

