به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌اظهار داشت که حملات هوایی آمریکا علیه مواضع تروریستی داعش ‌در سوریه ‌از حمایت کامل دولت دمشق برخوردار است.

وی گفت: «اگر این سازمان تروریستی سعی در حمله یا تهدید ایالات متحده داشته باشد، آمریکا حملات شدیدتری انجام خواهد داد».

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که ارتش آمریکا مواضع وابسته به گروه تروریستی داعش در نزدیکی شهرهای رقه و دیرالزور را هدف حمله قرار داد.

ترامپ گفت نوشت: «ما در حال حمله به اهداف بسیار قوی علیه پایگاه‌های داعش در سوریه هستیم، سرزمینی غرق در خون و با مشکلات فراوان، اما اگر داعش از بین برود، آینده‌ای روشن خواهد داشت.»

ترامپ افزود: «دولت سوریه، به رهبری مردی که سخت تلاش می‌کند تا عظمت را به سوریه بازگرداند، کاملاً از این حملات حمایت می‌کند.»

انتهای پیام/