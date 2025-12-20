خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت یک روحانی شیعه در عراق

بازداشت یک روحانی شیعه در عراق
کد خبر : 1729988
لینک کوتاه کپی شد.

الحشد الشعبی عراق از دستگیری واثق البطاط از روحانیون شیعی در کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، واحد اطلاع‌رسانی الحشد الشعبی تصریح کرد که بازداشت واثق البطاط به‌دلیل اهانت به نهادهای امنیتی عراق و سازمان الحشد الشعبی صورت گرفته است.

بر اساس این بیانیه، بازداشت البطاط طبق حکم رسمی صادره از سوی مراجع قضایی ذی‌صلاح انجام شده و این اقدام در چارچوب اجرای قانون بوده است.

پیش از این، یک منبع امنیتی از بازداشت واثق البطاط توسط نیروهای الحشد الشعبی در بغداد خبر داده و اعلام کرده بود که وی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده است.

واثق البطاط که خود را رهبر گروه موسوم به «جیش المختار» معرفی می‌کند، اخیرا در یکی از برنامه‌های رسانه‌ای، اتهاماتی را علیه نیروهای امنیتی عراق و گروه‌های مسلح وابسته به الحشد الشعبی مطرح کرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری