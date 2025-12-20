بازداشت یک روحانی شیعه در عراق
الحشد الشعبی عراق از دستگیری واثق البطاط از روحانیون شیعی در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، واحد اطلاعرسانی الحشد الشعبی تصریح کرد که بازداشت واثق البطاط بهدلیل اهانت به نهادهای امنیتی عراق و سازمان الحشد الشعبی صورت گرفته است.
بر اساس این بیانیه، بازداشت البطاط طبق حکم رسمی صادره از سوی مراجع قضایی ذیصلاح انجام شده و این اقدام در چارچوب اجرای قانون بوده است.
پیش از این، یک منبع امنیتی از بازداشت واثق البطاط توسط نیروهای الحشد الشعبی در بغداد خبر داده و اعلام کرده بود که وی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده است.
واثق البطاط که خود را رهبر گروه موسوم به «جیش المختار» معرفی میکند، اخیرا در یکی از برنامههای رسانهای، اتهاماتی را علیه نیروهای امنیتی عراق و گروههای مسلح وابسته به الحشد الشعبی مطرح کرده بود.