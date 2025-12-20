مارکو روبیو:
مذاکره مستقیم ترامپ و مادورو محتمل است
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن احتمال انجام مذاکرات مستقیم میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و ونزوئلا را رد نمیکند.
به گزارش ایلنا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن احتمال انجام مذاکرات مستقیم میان «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری این کشور و «نیکلاس مادورو» همتای ونزوئلایی وی را رد نمیکند.
روبیو در پاسخ به پرسش خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا درباره امکان دیدار رو در روی ترامپ و مادورو گفت: «من درباره مذاکرات رئیسجمهور اظهار نظر نمیکنم، اما واقعیت این است که همانطور که دیدهاید، وی آماده گفتوگو با هر کسی است و مذاکره را بهمنزله امتیازدهی تلقی نمیکند».
وی افزود: «در حال حاضر اطلاعات جدیدی درباره آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد، ندارم. نه دلیلی برای تردید دارم و نه برای خوشبینی. همچنین درباره مجموعه گزینههای پیش روی رئیسجمهور، از جمله مسیرهای دیپلماتیک، اظهار نظر نخواهم کرد».
اظهارات روبیو در حالی مطرح میشود که پیشتر روزنامه «نیویورکتایمز» در اواخر نوامبر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود ترامپ احتمال برگزاری دیداری دوجانبه با رئیسجمهوری ونزوئلا را بررسی کرده است. ترامپ نیز در تاریخ ۲۱ نوامبر در گفتوگو با شبکه «فاکسنیوز» اعلام کرده بود که قصد دارد «در آیندهای نزدیک» با مادورو وارد مذاکره شود.