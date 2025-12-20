خبرگزاری کار ایران
آژانس گزارشی درباره ذخایر اورانیوم و خسارات هسته‌ای از ایران دریافت نکرده است

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این نهاد تاکنون هیچ‌گونه داده یا گزارشی از سوی ایران درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و میزان خسارات واردشده به تأسیسات هسته‌ای پس از حملات اخیر آمریکا دریافت نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این نهاد تاکنون هیچ‌گونه داده یا گزارشی از سوی ایران درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و میزان خسارات واردشده به تأسیسات هسته‌ای پس از حملات اخیر آمریکا دریافت نکرده است.

گروسی در پاسخ به پرسش خبرگزاری نووستی درباره دریافت گزارش‌های رسمی از سوی ایران گفت: «خیر، آژانس هیچ گزارشی در این زمینه دریافت نکرده است».

وی چند روز قبل گفته بود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بازگشته‌اند.

گروسی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ریانووستی گفته بود که آژانس بازرسی‌ها در ایران را از سر گرفته است، اما هنوز به تأسیسات کلیدی دسترسی ندارد.

وی گفت: «این مهم‌ترین مسأله‌ای است که در حال حاضر در ایران با آن مواجه هستیم. ما توانسته‌ایم بازرسی‌ها را از سر بگیریم، اما هنوز به سایت‌های کلیدی دسترسی نداریم». 

 

