وزیر جنگ ایالات متحده خبر داد:

آغاز عملیات تلافی‌جویانه آمریکا علیه داعش در سوریه

وزیر جنگ آمریکا از آغاز عملیاتی نظامی با نام «ضربه چشم شاهین» در سوریه خبر داد و اعلام کرد که هدف این عملیات، نابودی عناصر گروه تروریستی داعش است.

به گزارش ایلنا، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا از آغاز عملیاتی نظامی با نام «ضربه چشم شاهین» در سوریه خبر داد و اعلام کرد که هدف این عملیات، نابودی عناصر گروه تروریستی داعش است.

وی این عملیات را واکنشی به حمله هفته گذشته در تدمر دانست و گفت: «این آغاز یک جنگ نیست، بلکه اعلام انتقام است. ایالات متحده آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور هرگز در دفاع از مردم خود تردید نخواهد کرد و عقب‌نشینی نخواهد داشت».

هگست افزود که اگر آمریکایی‌ها را در هر نقطه‌ای از جهان، هدف قرار دهید، باقی عمر کوتاه و همراه با ترس خود را با این آگاهی خواهید گذراند که آمریکا شما را تعقیب کرده، پیدا می‌کند و بی‌رحمانه از بین می‌برد.

پنتاگون پیش‌تر اعلام کرده بود که در جریان عملیاتی علیه داعش در شهر تدمر سوریه، دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی کشته و سه نفر دیگر زخمی شده‌اند.

فرماندهی مرکزی آمریکا نیز تأیید کرد که این تلفات در نتیجه کمینی بوده که توسط یکی از عناصر داعش اجرا شده و در ادامه، این فرد در جریان درگیری کشته شده است.

 

 

