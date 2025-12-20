وزیر جنگ ایالات متحده خبر داد:
آغاز عملیات تلافیجویانه آمریکا علیه داعش در سوریه
وزیر جنگ آمریکا از آغاز عملیاتی نظامی با نام «ضربه چشم شاهین» در سوریه خبر داد و اعلام کرد که هدف این عملیات، نابودی عناصر گروه تروریستی داعش است.
وی این عملیات را واکنشی به حمله هفته گذشته در تدمر دانست و گفت: «این آغاز یک جنگ نیست، بلکه اعلام انتقام است. ایالات متحده آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ، رئیسجمهوری این کشور هرگز در دفاع از مردم خود تردید نخواهد کرد و عقبنشینی نخواهد داشت».
هگست افزود که اگر آمریکاییها را در هر نقطهای از جهان، هدف قرار دهید، باقی عمر کوتاه و همراه با ترس خود را با این آگاهی خواهید گذراند که آمریکا شما را تعقیب کرده، پیدا میکند و بیرحمانه از بین میبرد.
پنتاگون پیشتر اعلام کرده بود که در جریان عملیاتی علیه داعش در شهر تدمر سوریه، دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدهاند.
فرماندهی مرکزی آمریکا نیز تأیید کرد که این تلفات در نتیجه کمینی بوده که توسط یکی از عناصر داعش اجرا شده و در ادامه، این فرد در جریان درگیری کشته شده است.