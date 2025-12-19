خبرگزاری کار ایران
روسیه کنترل چهار شهرک دیگر در شرق اوکراین را به دست گرفت

روسیه کنترل چهار شهرک دیگر در شرق اوکراین را به دست گرفت
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور در جریان هفته گذشته کنترل چهار شهرک در شرق اوکراین را به دست گرفته و به نیروهای اوکراینی خسارات سنگینی وارد کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه، امروز- جمعه- اعلام کرد که ارتش این کشور کنترل چهار شهرک جدید در شرق اوکراین را به دست گرفته و به نیروهای مسلح اوکراین خسارات سنگینی وارد کرده است.

موسکو همچنین گزارشی از نتایج شش حمله هوایی انجام‌شده علیه اهداف نیروهای مسلح اوکراین در طول یک هفته ارائه کرد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود اعلام کرد: «در پاسخ به حملات تروریستی اوکراین، نیروهای مسلح روسیه شش حمله هوایی گسترده علیه اهداف نیروهای مسلح اوکراین در طول یک هفته انجام دادند.»

این بیانیه افزود: «نیروهای مسلح اوکراین در منطقه تحت کنترل گروه شمال بیش از ۱۴۲۵ نیروی خود را از دست داده‌اند.»

وزارت دفاع روسیه تأکید کرد که «در همان هفته، واحدهای گروه مرکزی وضعیت خود را در طول خطوط مقدم بهبود بخشیدند و نیروهای مسلح اوکراین بیش از ۳۵۰۵ نفر نیرو و سه تانک از دست دادند.»

