خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دونالد ترامپ:

در آستانه دستیابی به نتیجه در خصوص پرونده اوکراین هستیم

در آستانه دستیابی به نتیجه در خصوص پرونده اوکراین هستیم
کد خبر : 1729729
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا با اشاره به روند گفت‌وگوها درباره جنگ اوکراین اعلام کرد که واشنگتن به مرحله‌ای نزدیک شده است که می‌تواند به یک دستاورد مشخص در این پرونده منجر شود.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با اشاره به روند گفت‌وگوها درباره جنگ اوکراین اعلام کرد که واشنگتن به مرحله‌ای نزدیک شده است که می‌تواند به یک دستاورد مشخص در این پرونده منجر شود.

ترامپ در اظهاراتی درباره روند مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین گفت: «ما در حال نزدیک شدن به انجام یک کار مهم هستیم و احساس می‌کنم به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توان به نتیجه‌ای دست یافت».

وی بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره ماهیت این پیشرفت، تأکید کرد که تحولات جاری نشان‌دهنده حرکت مذاکرات در مسیری رو به جلو است.

ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «من دیداری با بنیامین نتانیاهو ترتیب نداده‌ام، اما وی تمایل دارد با من ملاقات کند«.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تحرکات دیپلماتیک در خصوص جنگ اوکراین و نیز تحولات منطقه‌ای در غرب آسیا در هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری