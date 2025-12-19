دونالد ترامپ:
در آستانه دستیابی به نتیجه در خصوص پرونده اوکراین هستیم
رئیسجمهوری آمریکا با اشاره به روند گفتوگوها درباره جنگ اوکراین اعلام کرد که واشنگتن به مرحلهای نزدیک شده است که میتواند به یک دستاورد مشخص در این پرونده منجر شود.
ترامپ در اظهاراتی درباره روند مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین گفت: «ما در حال نزدیک شدن به انجام یک کار مهم هستیم و احساس میکنم به نقطهای رسیدهایم که میتوان به نتیجهای دست یافت».
وی بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره ماهیت این پیشرفت، تأکید کرد که تحولات جاری نشاندهنده حرکت مذاکرات در مسیری رو به جلو است.
ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: «من دیداری با بنیامین نتانیاهو ترتیب ندادهام، اما وی تمایل دارد با من ملاقات کند«.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تحرکات دیپلماتیک در خصوص جنگ اوکراین و نیز تحولات منطقهای در غرب آسیا در هفتههای اخیر شدت گرفته است.