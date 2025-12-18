خبرگزاری کار ایران
نماینده روسیه خبر داد؛

آمادگی واشنگتن برای حضور احتمالی پوتین در اجلاس گروه ۲۰ در میامی

کد خبر : 1729688
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده روسیه در گروه ۲۰ اعلام کرد که آمریکا خود را برای احتمال مشارکت رئیس‌جمهوری روسیه در نشست سران این گروه در دسامبر ۲۰۲۶ آماده می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «سویتلانا لوکاش» نماینده روسیه در گروه ۲۰ اعلام کرد که آمریکا خود را برای احتمال مشارکت «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه در نشست سران این گروه در دسامبر ۲۰۲۶ آماده می‌کند.

نماینده روسیه در حاشیه نخستین نشست نمایندگان کشورهای عضو این گروه که در روزهای ۱۵ و ۱۶ دسامبر در واشنگتن برگزار شد، گفت: «آمریکا به‌عنوان کشور میزبان، برای حضور ولادیمیر پوتین در اجلاس سران گروه ۲۰ در میامی در دسامبر سال آینده آمادگی دارد».

وی افزود: «این نشست آغاز رسمی ریاست آمریکا بر گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی‌ها با در نظر گرفتن مشارکت همه رهبران کشورهای عضو، از جمله رئیس‌جمهوری روسیه، در حال انجام است».

 

 

