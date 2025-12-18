خبرگزاری کار ایران
آمریکا ۲ قاضی دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد

وزیر خارجه آمریکا از اعمال تحریم علیه دو قاضی دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد.

به گزارش ایلنا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا از اعمال تحریم علیه دو قاضی دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد.

وزیر خارجه آمریکا، امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که واشنگتن دو قاضی دیوان کیفری بین‌المللی را به دلیل «نقش مستقیم در هدف‌گیری غیرقانونی اسرائیل»، تحریم کرده است.

روبیو با انتقاد شدید از عملکرد این دادگاه گفت که آمریکا هرگز «نقض اختیارات قضایی و تلاش برای تحمیل صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی بر شهروندان آمریکایی و اسرائیلی» را تحمل نخواهد کرد و این اقدام را «خطایی آشکار» دانست.

وی افزود که دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان درگیر فعالیت‌هایی کاملاً سیاسی است که به‌طور مشخص، اسرائیل را هدف قرار می‌دهند و این روند، یک سابقه خطرناک برای همه کشورها ایجاد می‌کند.

هم‌زمان، وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که تحریم‌های اعلام‌شده شامل قضاتی می‌شود که به‌طور مستقیم «در اقدام‌های غیرقانونی علیه اسرائیل نقش داشته‌اند».

