آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرد
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه اقدامهای خصمانه ضدایرانی خود، اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی، در چارچوب تشدید فشارها بر «ناوگان سایه» ایران، ۲۹ فروند کشتی و شرکتهای مدیریتی و عملیاتی مرتبط با آنها را به دلیل مشارکت در صادرات نفت و فرآوردههای نفتی این کشور تحریم کرده است.
به گزارش ایلنا، وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه اقدامهای خصمانه ضدایرانی خود، اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی، در چارچوب تشدید فشارها بر «ناوگان سایه» ایران، ۲۹ فروند کشتی و شرکتهای مدیریتی و عملیاتی مرتبط با آنها را به دلیل مشارکت در صادرات نفت و فرآوردههای نفتی این کشور تحریم کرده است.
بر اساس ادعای وزارت خزانهداری آمریکا، این کشتیها «با استفاده از شیوههای فریبکارانه حملونقل»، صدها میلیون دلار نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران را جابهجا کردهاند.
در چارچوب این اقدام، همچنین «حاتم السعید فرید ابراهیم صقر»، تاجر مصری مقیم امارات، و چندین شرکت وابسته به وی که با هفت فروند از کشتیهای تحریمشده مرتبط هستند، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
«جان کی. هرلی»، معاون وزارت خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با تکرار برخی ادعاهای بیاساس درباره ماهیت برنامه هستهای ایران گفت: «ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد و همچنان درآمدهای نفتی این کشور را که برای تأمین مالی برنامههای نظامی و تسلیحاتی استفاده میشود، هدف قرار خواهد داد».