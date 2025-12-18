خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
کد خبر : 1729666
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدام‌های خصمانه ضدایرانی خود، اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، در چارچوب تشدید فشارها بر «ناوگان سایه» ایران، ۲۹ فروند کشتی و شرکت‌های مدیریتی و عملیاتی مرتبط با آن‌ها را به دلیل مشارکت در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی این کشور تحریم کرده است.

به گزارش ایلنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدام‌های خصمانه ضدایرانی خود، اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، در چارچوب تشدید فشارها بر «ناوگان سایه» ایران، ۲۹ فروند کشتی و شرکت‌های مدیریتی و عملیاتی مرتبط با آن‌ها را به دلیل مشارکت در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی این کشور تحریم کرده است.

بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشتی‌ها «با استفاده از شیوه‌های فریبکارانه حمل‌ونقل»، صدها میلیون دلار نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را جابه‌جا کرده‌اند.

در چارچوب این اقدام، همچنین «حاتم السعید فرید ابراهیم صقر»، تاجر مصری مقیم امارات، و چندین شرکت وابسته به وی که با هفت فروند از کشتی‌های تحریم‌شده مرتبط هستند، هدف تحریم قرار گرفته‌اند.

«جان کی. هرلی»، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران گفت: «ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و همچنان درآمدهای نفتی این کشور را که برای تأمین مالی برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی استفاده می‌شود، هدف قرار خواهد داد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری