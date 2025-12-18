به گزارش ایلنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدام‌های خصمانه ضدایرانی خود، اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، در چارچوب تشدید فشارها بر «ناوگان سایه» ایران، ۲۹ فروند کشتی و شرکت‌های مدیریتی و عملیاتی مرتبط با آن‌ها را به دلیل مشارکت در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی این کشور تحریم کرده است.

بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشتی‌ها «با استفاده از شیوه‌های فریبکارانه حمل‌ونقل»، صدها میلیون دلار نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را جابه‌جا کرده‌اند.

در چارچوب این اقدام، همچنین «حاتم السعید فرید ابراهیم صقر»، تاجر مصری مقیم امارات، و چندین شرکت وابسته به وی که با هفت فروند از کشتی‌های تحریم‌شده مرتبط هستند، هدف تحریم قرار گرفته‌اند.

«جان کی. هرلی»، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران گفت: «ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و همچنان درآمدهای نفتی این کشور را که برای تأمین مالی برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی استفاده می‌شود، هدف قرار خواهد داد».

انتهای پیام/