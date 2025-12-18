خبرگزاری کار ایران
از رویکرد مادورو در حافظت از حاکمیت ونزوئلا حمایت می‌کند

کد خبر : 1729585
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور از رویکرد رئیس جمهور ونزوئلا در حفاظت از منافع و حاکمیت کشورش حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه حمایت مسکو از رویکرد «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، در حفاظت از منافع و حاکمیت کشورش را ابراز کرد و از واشنگتن خواست تا از ورود بیشتر به وضعیتی که عواقب وخیمی را به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کند.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود اعلام کرد: «ما شاهد تشدید مداوم و عمدی تنش‌ها پیرامون کشور دوست، ونزوئلا هستیم. ماهیت یکجانبه این تصمیمات که تهدیدی برای ناوبری بین‌المللی است، مایه نگرانی شدید ماست».

در این بیانیه افزوده شد: «ما همواره خواستار عادی‌سازی گفت‌وگو میان واشنگتن و کاراکاس هستیم و معتقدیم که ضمن احترام به استانداردهای حقوقی بین‌المللی، باید گام‌هایی برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های سازنده برای مشکلات و اختلافات موجود،  برداشته شود».

مسکو همچنین بر لزوم حفظ آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان منطقه‌ای صلح‌آمیز و تضمین‌کننده توسعه پایدار و مستقل برای کشورهای منطقه تاکید کرد.

 

ثبت نام آلپاری