به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گو جیاکون»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری گفت که چین به شدت به تصمیم ایالات متحده برای تصویب فروش بی‌سابقه ۱۱ میلیارد دلاری سلاح‌های پیشرفته به تایوان اعتراض کرده و هشدار داده که اقدامات تلافی‌جویانه شدیدی را اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «طرف آمریکایی از طرح گسترده‌ای برای فروش سلاح‌های پیشرفته به تایوان خبر داده است که به طور جدی اصل چین واحد و مفاد سه اعلامیه مشترک را نقض می‌کند».

وی اظهار داشت: «این اقدام یک سیگنال دروغین جدی به نیروهای جدایی‌طلب طرفدار استقلال تایوان می‌فرستد. چین قاطعانه با آن مخالف است و آن را به شدت محکوم می‌کند».

دیپلمات چینی تاکید کرد که مقامات تایوانی به دنبال تکیه بر زور برای استقلال هستند و این جزیره را به بشکه باروت تبدیل کرده و منابع مردم را هدر می‌دهند.

وی همچنین به واشنگتن هشدار داد که تلاش‌ها برای مهار چین از طریق تایوان محکوم به شکست است و تنها منجر به این می‌شود که ایالات متحده درآتش خود بسوزد.

