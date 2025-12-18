خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حملات گسترده اسرائیل به شرق و جنوب لبنان

حملات گسترده اسرائیل به شرق و جنوب لبنان
کد خبر : 1729521
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش اسرائیل با جنگنده‌های خود مناطقی را در شرق و جنوب لبنان هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، اسرائیل در جدیدترین تجاوزات خود علیه لبنان، مناطق مختلف شرق و جنوب این کشور را قرار داد.

بنا به گزارش‌ها، جنگنده‌های اسرائیل ۳ مرتبه ارتفاعات زغرین در اطراف الهرمل و نیز اطراف طاریا در البقاع را هدف قرار دادند.

همچنین خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از سلسله حملات اسرائیل به ارتفاعات الجبور و الریحان خبر داد.

وی اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیلی مسیر رودخانه لیتانی را بین دیر سریان و زوطر هدف قرار دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری