حملات گسترده اسرائیل به شرق و جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، اسرائیل در جدیدترین تجاوزات خود علیه لبنان، مناطق مختلف شرق و جنوب این کشور را قرار داد.

بنا به گزارش‌ها، جنگنده‌های اسرائیل ۳ مرتبه ارتفاعات زغرین در اطراف الهرمل و نیز اطراف طاریا در البقاع را هدف قرار دادند.

همچنین خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از سلسله حملات اسرائیل به ارتفاعات الجبور و الریحان خبر داد.

وی اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیلی مسیر رودخانه لیتانی را بین دیر سریان و زوطر هدف قرار دادند.

