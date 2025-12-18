حملات گسترده اسرائیل به شرق و جنوب لبنان
ارتش اسرائیل با جنگندههای خود مناطقی را در شرق و جنوب لبنان هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، اسرائیل در جدیدترین تجاوزات خود علیه لبنان، مناطق مختلف شرق و جنوب این کشور را قرار داد.
بنا به گزارشها، جنگندههای اسرائیل ۳ مرتبه ارتفاعات زغرین در اطراف الهرمل و نیز اطراف طاریا در البقاع را هدف قرار دادند.
همچنین خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از سلسله حملات اسرائیل به ارتفاعات الجبور و الریحان خبر داد.
وی اعلام کرد که جنگندههای اسرائیلی مسیر رودخانه لیتانی را بین دیر سریان و زوطر هدف قرار دادند.