رهگیری ۷۷ پهپاد اوکراینی از سوی پدافند هوایی روسیه

وزارت دفاع روسیه ‌گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی فعال این کشور، ۷۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز چندین استان سرنگون کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه ‌گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی فعال این کشور، ۷۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز چندین استان سرنگون کردند.

این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «از ساعت ۸ شب به وقت مسکو در ۱۷ دسامبر تا ۷ صبح به وقت مسکو در ۱۸ دسامبر، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۷۷ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.»

وی افزود که پدافند هوایی «۴۷ پهپاد را بین ساعت ۱۱ شب به وقت مسکو در ۱۷ دسامبر و ۷ صبح به وقت مسکو در ۱۸ دسامبر بر فراز مناطق بریانسک، بلگورود، روستوف، کریمه و دریای سیاه رهگیری کرد.»

 

