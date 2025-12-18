به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که پیش از روی کار آمدن او، ۲۵ میلیون مهاجر غیرقانونی وارد ایالات متحده شده بودند.

وی گفت: «مرز ما باز بود و به همین دلیل کشور ما مورد تهاجم ارتشی ۲۵ میلیون نفری قرار گرفت که بسیاری از آنها از زندان‌ها، آسایشگاه‌های روانی و تیمارستان‌ها آمده بودند.»

ترامپ افزود: «در آنجا قاچاقچیان مواد مخدر، اعضای باندهای تبهکار و حتی ۱۱۸۸۸ قاتل وجود داشتند که بیش از ۵۰ درصد آنها بیش از یک نفر را کشته بودند. این چیزی بود که دولت بایدن اجازه داد برای کشور ما اتفاق بیفتد و هرگز نمی‌توان اجازه داد دوباره اتفاق بیفتد.»

