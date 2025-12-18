به گزارش ایلنا، پایگا خبری «ارم نیوز» در گزارشی ادعایی به نقل از یک منبع دیپلماتیک اروپایی نوشت که سفر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به مسکو، دربردارنده بررسی پرونده‌های حساسی درباره بازسازی و احیای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر حمایت‌های روسیه است؛ حمایتی که می‌تواند به‌صورت رسمی یا از مسیر شرکت‌های روسی و چندملیتی مستقر در این کشور ارائه شود.

این منبع اعلام کرد: تهران به‌دنبال تأمین نیازهای فنی و تخصصی برای بازگرداندن بخشی از تاسیسات و راکتورهای هسته‌ای خود است که در جریان جنگ ۱۲روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران هدف حمله قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، ایران پیش از آغاز تابستان آینده درصدد بود حدود ۵۰ درصد از ظرفیت برنامه هسته‌ای خود را به سطح پیش از جنگ بازگرداند، اما تشدید تحریم‌های جدید آمریکا و همچنین فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» مانع ایفای نقش شرکت‌ها و نهادهایی شد که پیش‌تر تجهیزات و ابزارهای فنی مورد نیاز ایران را تامین می‌کردند.

این منبع افزود: جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این محدودیت‌ها، طی ماه‌های اخیر بر توان داخلی و ظرفیت مراکز تحقیقاتی و دانشمندان خود تکیه کرده و همین نیروی انسانی متخصص را مهم‌ترین عامل تداوم و پایداری برنامه هسته‌ای می‌داند.

به ادعای این منبع دیپلماتیک، تحریم‌های اخیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی علیه شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات هسته‌ای- از جمله سانتریفیوژها، تجهیزات فشار و خلأ، لوله‌ها، آلیاژهای خاص و نرم‌افزارهای مرتبط با غنی‌سازی- روند بازسازی سریع برنامه هسته‌ای ایران را با اختلال مواجه کرده و همین مسئله، مسکو را به یکی از گزینه‌های اصلی تهران برای دور زدن این محدودیت‌ها تبدیل کرده است.

بر اساس این گزارش، سفر عراقچی به روسیه با هدف بررسی امکان تامین نیازهای ضروری راکتورهای آسیب‌دیده ایران و همچنین جایگزینی شرکت‌های تحریم‌شده با شرکت‌های روسی یا چندملیتی فعال در مسکو انجام شده است.

با این حال، این منبع احتمال داد که روسیه صرفا در سطحی محدود به مطالبات ایران پاسخ دهد؛ زیرا به گفته وی، برخی شرکت‌های روسی چنین سازوکار همکاری‌ای را در اولویت خود نمی‌دانند و در قبال همکاری مبتنی بر مبادله تجهیزات نظامی بومی ایران ملاحظات فنی و اقتصادی دارند، هرچند تهران این توانمندی‌ها را دارای اهمیت راهبردی بالا ارزیابی می‌کند.

در ادامه این گزارش ادعایی آمده است: ایران ترجیح می‌دهد بخشی از این همکاری‌ها در قالب قراردادهای بلندمدت و در چارچوب «توافق مشارکت راهبردی» میان دو کشور که زمستان گذشته امضا شد، انجام گیرد؛ اما عملکرد روسیه تاکنون نشان داده است که مسکو در اجرای عملی این توافق، با احتیاط و محدودیت عمل می‌کند.

در همین راستا، عباس عراقچی، روز دوشنبه در رأس یک هیأت دیپلماتیک وارد مسکو شد و با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین پرونده هسته‌ای ایران گفت‌وگو کرد. رسانه‌های رسمی ایران اعلام کرده‌اند که این سفر شامل دیدار با مقامات سیاسی و پارلمانی روسیه و بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی، انرژی و حمل‌ونقل نیز بوده است.

