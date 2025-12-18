حمله آمریکا به یک شناور دیگر در اقیانوس آرام/ ۴ نفر کشته شدند

به گزارش ایلنا به نقل از ان‌بی‌سی، مقام‌های دفاعی آمریکا از کشته شدن چهار نفر در پی حمله نظامی این کشور به یک شناور «مظنون به قاچاق مواد مخدر» در آب‌های بین‌المللی شرق اقیانوس آرام خبر دادند.

بر اساس این گزارش، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله به‌صورت «ضربه‌ کشنده جنبشی» علیه شناوری انجام شده که تحت اداره یک «سازمان تروریستی» فعالیت می‌کرده است.

فرماندهی جنوبی آمریکا مدعی شد: «داده‌های اطلاعاتی تأیید کرده بود که این شناور در حال تردد در یکی از مسیرهای شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام بوده و به‌طور فعال در عملیات قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته است».

بر اساس این گزارش، در جریان این حمله چهار نفر کشته شدند و هیچ‌یک از نیروهای نظامی آمریکا آسیبی ندیدند. ویدئویی که از سوی فرماندهی جنوبی منتشر شده، لحظه اصابت به شناور و شعله‌ور شدن آن همراه با دود غلیظ را نشان می‌دهد.

این حمله، تازه‌ترین مورد از حملات ارتش آمریکا به شناورهای «مظنون به قاچاق مواد مخدر» در شرق اقیانوس آرام و منطقه کارائیب در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود. این حملات بنا بر آمار رسمی، تاکنون بیش از ۹۰ کشته برجای گذاشته‌اند.

