خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسرائیل بزرگ‌ترین قرارداد گازی تاریخ خود با مصر را تصویب کرد

اسرائیل بزرگ‌ترین قرارداد گازی تاریخ خود با مصر را تصویب کرد
کد خبر : 1729434
لینک کوتاه کپی شد.

اسرائیل قرارداد تامین گاز طبیعی به مصر را تصویب کرد؛ توافقی که به گفته نتانیاهو، بزرگ‌ترین قرارداد گازی در تاریخ این رژیم به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبکه تلویزیونی «i24» رژیم صهیونیستی اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه با قرارداد صادرات گاز به مصر به ارزش ۱۱۲ میلیارد شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) موافقت کرد.

بر اساس این توافق، ۵۸ میلیارد شِکِل آن به خزانه رژیم اسرائیل اختصاص خواهد یافت.

نتانیاهو در سخنانی تصریح کرد که این قرارداد «جایگاه اسرائیل را به‌عنوان یک قدرت انرژی منطقه‌ای تقویت می‌کند و به ثبات منطقه کمک خواهد کرد.»

وی همچنین افزود که این توافق زمینه را برای تشویق سایر شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشاف گاز در آب‌های اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی فلسطین) فراهم می‌کند.

ایلی کوهن، وزیر انرژی رژیم اسرائیل نیز این توافق را لحظه‌ای تاریخی برای این رژیم دانست و گفت: این بزرگ‌ترین قرارداد صادراتی در اسرائیل است و نشان می‌دهد اسرائیل به قدرت انرژی منطقه‌ای قابل اتکا برای همسایگانش تبدیل شده است.

کاهش تولید گاز در مصر موجب شده است این کشور از برنامه‌های خود برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه‌ای عقب‌نشینی کند و بیش از پیش به گاز اسرائیل وابسته شود؛ روندی که به گفته تحلیلگران، پیامدهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی قابل توجهی برای شرق مدیترانه خواهد داشت.

پیش از این، رسانه «تایمز اسرائیل» به نقل از یک منبع دیپلماتیک ارشد آمریکایی گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو قصد دارد برای امضای توافق چند میلیارد دلاری تأمین گاز طبیعی به قاهره سفر کند و انتظار می‌رود با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، دیدار داشته باشد.

با این حال، یک روز بعد، همان رسانه خبر داد که السیسی به دلیل اختلافات حل‌نشده بر سر غزه، گذرگاه رفح و همچنین امتناع قاهره از پذیرش غیرنظامیان فلسطینی، برنامه‌ای برای دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری