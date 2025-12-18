عراق بین فشارهای خارجی و واقعیتهای داخلی؛ مقاومت: راه تسلیم وجود ندارد
عراق همزمان با فشارهای فزاینده آمریکا و اسرائیل برای محدودسازی نفوذ گروههای مقاومت و تشکیل دولت میانهرو، با معادلات پیچیده داخلی و منطقهای مواجه است. این گروهها تأکید کردهاند که راه تسلیم در برابر تهدیدات خارجی وجود ندارد و تجربه سالهای گذشته نشان داده فشارها تنها به انسجام و استحکام آنها افزوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در حالی که روند تشکیل دولت و تعیین روسای سهگانه در عراق همچنان پیچیده و در حال پیشرفت است، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه این کشور، به موضوعی حساس اشاره و هشدار داد که «تهدیدات اسرائیل علیه عراق همچنان برقرار است» و عراق «بیشترین تأثیر را از تنشهای منطقهای متحمل میشود».
این اظهارات در حالی مطرح شده است که فشارهای بینالمللی، بهویژه از سوی آمریکا، برای تشکیل حکومتی میانهرو در عراق، با گرایش کمتر به تهران و متحدان آن، افزایش یافته است. حسین در عین حال تأکید کرده است که گروههای مسلح «نمایندگی واقعی در پارلمان دارند و نقش مهمی در آن ایفا میکنند» و پرونده آنها «موضوعی داخلی است» و هیچ فشار یا شرط مستقیم آمریکایی برای تشکیل دولت وجود ندارد.
یک منبع برجسته وابسته به گروههای مقاومت تصریح کرد: «ما هرگز سلاح خود را تحویل نمیدهیم و تحت هیچ فشار سیاسی یا اقتصادی از سوی آمریکا تسلیم نمیشویم. مقاومت نه یک گروه حاشیهای، بلکه دارای نمایندگی قوی در پارلمان است و پشتوانه مردمی گسترده دارد.» وی افزود: «این گروهها آماده مقابله با هرگونه تهدید اسرائیلی یا آمریکایی هستند و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فشار تنها به افزایش استحکام ما میانجامد.»
علی محیالدین، مدیر مرکز الغد برای مطالعات راهبردی و نزدیک به نهادهای تصمیمگیری، میگوید هشدارهای وزیر امور خارجه عراق بر اساس اطلاعات و دادههای مستقیم دیپلماتیک است. او افزود که این پیامها از سوی شخصیتهای برجسته آمریکایی، از جمله مارک سافایا، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، و توماس باراک، ارسال شده است. محیالدین تأکید کرد که نکته کلیدی، نه وجود تهدید، بلکه نوع آن است؛ چه نظامی مستقیم، چه امنیتی از طریق عملیات ویژه، چه اقتصادی و چه سیاسی از طریق مانعتراشی در روند تشکیل دولت.
حیدر الخیون، استاد سیاست بینالملل، نیز تأکید کرد: «تهدیدات اسرائیل و آمریکا موضوع جدیدی نیست، اما در شرایط کنونی و در غیاب دولت مقتدر و مستقل، پیچیدهتر شده است. عراق بخشی از معادله منطقهای است و هرگونه تنش در سوریه، لبنان، غزه یا ایران، مستقیما بر بغداد تأثیر میگذارد.» وی افزود: «چالش اصلی توانایی عراق در مدیریت فشارها بدون ورود به درگیری مستقیم و بدون دادن امتیازات به ضرر حاکمیت کشور است.»
در همین راستا، گزارشها حاکی از افزایش فشارهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا است که شامل تهدید به تحریمهای اقتصادی و سیاسی در صورت ادامه حضور گروههای مقاومت در دولت آینده میشود. منابع سیاسی همچنین میگویند پیامهایی به رهبران «چارچوب هماهنگی» ارسال شده که خواستار انتخاب نخستوزیری میانهرو و کموابسته به ایران هستند. این فشارها با تاخیر در تعیین رئیس دولت و نگرانی از پیامدهای مالی، بهویژه در حوزه دلار، انرژی و همکاریهای امنیتی، همزمان شده است.
همچنین، قانون اختیارات دفاعی سال مالی ۲۰۲۶ که در کنگره آمریکا تصویب شده، بخشی از حمایت امنیتی واشنگتن از بغداد را مشروط به کاهش توان عملیاتی گروههای مسلح غیرمتمرکز در نهادهای رسمی کرده است.