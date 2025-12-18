ونزوئلا خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت شد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، آمریکا را متهم کرد که قصد دارد کشورش را به مستعمره تبدیل کند و تأکید کرد هرگونه تلاش واشنگتن برای تغییر رژیم با شکست مواجه خواهد شد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور محاصره دریایی ونزوئلا برای جلوگیری از تردد نفتکش‌های تحریم‌شده صادر کرد.

سازمان ملل متحد دو طرف را به خویشتنداری فراخوانده و کلودیا شینبام، رئیس‌جمهور مکزیک، نیز با تأکید بر ضرورت گفتگو، اعلام کرد برای جلوگیری از خونریزی باید از طریق دیپلماتیک حل و فصل صورت گیرد.

همزمان، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا نتوانستند برنامه خود برای تصویب مشروط کردن هرگونه حمله به ونزوئلا به اخذ مجوز از کنگره را عملی کنند. دو قطعنامه جداگانه به رهبری دموکرات‌ها به رأی گذاشته شد، اما هیچ‌یک رأی کافی را کسب نکرد.

دونالد ترامپ پیش‌تر در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرده بود که دولت مادورو یک «سازمان تروریستی خارجی» است و آن را به سرقت دارایی‌های آمریکا و فعالیت در زمینه «تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان» متهم کرده است. او همچنین دستور داده بود «محاصره کامل و تمام‌عیار» برای تمامی نفتکش‌های تحریم‌شده که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج می‌شوند، اعمال شود.

دولت ونزوئلا این اقدام را «جنگ‌طلبانه» خوانده است. یک هفته پیش نیز آمریکا یک نفتکش این کشور را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد؛ اقدامی که تشدید قابل توجه کارزار فشار واشنگتن علیه مادورو ارزیابی شد.

در ماه‌های اخیر، آمریکا ناوهای جنگی بیشتری را به این منطقه اعزام کرده است. ونزوئلا که دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان است، آمریکا را متهم کرده که در پی سرقت منابع نفتی این کشور است.

