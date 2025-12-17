خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هدف قرار گرفتن بیش از ۱۶.۴ میلیون نفر طی حمله سایبری به فرانسه

هدف قرار گرفتن بیش از ۱۶.۴ میلیون نفر طی حمله سایبری به فرانسه
کد خبر : 1729241
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه لو فیگارو‌ با استناد به بیانیه‌ای که در انجمن انجمن‌های بریتانیا گزارش داد که هکرها در فرانسه ادعا کرده‌اند که اطلاعات بیش از ۱۶.۴ میلیون نفر را در حمله‌ای به سیستم‌های وزارت کشور به سرقت برده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ ‌روزنامه لو فیگارو  با استناد به بیانیه‌ای که در انجمن انجمن‌های بریتانیا گزارش داد که هکرها در فرانسه ادعا کرده‌اند که اطلاعات بیش از ۱۶.۴ میلیون نفر را در حمله‌ای به سیستم‌های وزارت کشور به سرقت برده‌اند.

‌ وزیر کشور فرانسه، هفته گذشته اذعان کرد که این وزارتخانه هدف حمله سایبری قرار گرفته است، اما وقوع یک نقض امنیتی بزرگ را تکذیب کرد و اظهار داشت که فقط به برخی از فایل‌های داخلی دسترسی پیدا شده است.

مهاجمان در پاسخ تأیید کردند که به سوابق پلیس و سرویس‌های پستی دولتی و همچنین فهرست‌های تحت تعقیب و پایگاه‌های داده سوابق کیفری که شامل قربانیان و شاهدان می‌شود، نفوذ کرده‌اند.

هکرها همچنین ادعا کردند که به کانال‌های ارتباطی اینترپل، اداره کل دارایی عمومی و صندوق بیمه سالمندان دسترسی پیدا کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری