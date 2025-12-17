هدف قرار گرفتن بیش از ۱۶.۴ میلیون نفر طی حمله سایبری به فرانسه

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ ‌روزنامه لو فیگارو با استناد به بیانیه‌ای که در انجمن انجمن‌های بریتانیا گزارش داد که هکرها در فرانسه ادعا کرده‌اند که اطلاعات بیش از ۱۶.۴ میلیون نفر را در حمله‌ای به سیستم‌های وزارت کشور به سرقت برده‌اند.

‌ وزیر کشور فرانسه، هفته گذشته اذعان کرد که این وزارتخانه هدف حمله سایبری قرار گرفته است، اما وقوع یک نقض امنیتی بزرگ را تکذیب کرد و اظهار داشت که فقط به برخی از فایل‌های داخلی دسترسی پیدا شده است.

مهاجمان در پاسخ تأیید کردند که به سوابق پلیس و سرویس‌های پستی دولتی و همچنین فهرست‌های تحت تعقیب و پایگاه‌های داده سوابق کیفری که شامل قربانیان و شاهدان می‌شود، نفوذ کرده‌اند.

هکرها همچنین ادعا کردند که به کانال‌های ارتباطی اینترپل، اداره کل دارایی عمومی و صندوق بیمه سالمندان دسترسی پیدا کرده‌اند.

