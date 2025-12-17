به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور روسیه گفت که غرب درصدد جنگ تمام‌عیار با این کشور است.

«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، امروز -چهارشنبه- گفت که برخی در غرب خواستار آماده شدن برای یک جنگ بزرگ با روسیه شده‌اند.

وی این مسئله را «هیستری» و «دروغ» توصیف کرد.

پوتین همچنین گفت که اگر اوکراین و غرب مذاکرات صلح را رها کنند، روسیه سرزمین‌هایی را که در اوکراین ادعا می‌کند، از طریق نظامی تصرف خواهد کرد.

