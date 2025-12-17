پوتین:
برخی در غرب خواستار آماده شدن برای یک جنگ بزرگ با روسیه شدهاند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیسجمهور روسیه گفت که غرب درصدد جنگ تمامعیار با این کشور است.
«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، امروز -چهارشنبه- گفت که برخی در غرب خواستار آماده شدن برای یک جنگ بزرگ با روسیه شدهاند.
وی این مسئله را «هیستری» و «دروغ» توصیف کرد.
پوتین همچنین گفت که اگر اوکراین و غرب مذاکرات صلح را رها کنند، روسیه سرزمینهایی را که در اوکراین ادعا میکند، از طریق نظامی تصرف خواهد کرد.