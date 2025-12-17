یک روزنامه لبنانی مدعی شد:
سفر محرمانه مسئول روابط بینالملل حزبالله به عربستان سعودی
منابع رسانهای لبنانی از سفر محرمانه مسئول روابط بینالملل حزبالله به عربستان سعودی خبر دادند؛ سفری که گفته میشود با میانجیگری ترکیه و هماهنگی برخی مقامات عالیرتبه لبنانی انجام شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه لبنانی «نداء الوطن» گزارش داد که عمار الموسوی، مسئول روابط بینالملل حزبالله، از حدود سه روز پیش بهصورت محرمانه وارد عربستان سعودی شده است. به نوشته این روزنامه، این سفر نهتنها دور از رسانهها، بلکه در چارچوب یک میانجیگری ترکیهای و با اطلاع جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، انجام شده و مدیریت و «خروجی سیاسی» آن نیز بر عهده نبیه بری، رئیس پارلمان، بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این سفر با هدف ارائه تضمینهای سیاسی انجام شده و ارتباطی با موضوع سلاح حزبالله یا بحث واگذاری اختیارات امنیتی ندارد. منابع روزنامه «نداء الوطن» تأکید کردهاند که عربستان سعودی این تضمینها را بهعنوان جایگزینی برای حضور نمایندگان شیعه و سنی در کمیته موسوم به «مکانیسم» مدنظر قرار داده است؛ کمیتهای که ریاست آن بر عهده سیمون کرم، سفیر لبنان، است.
این منابع افزودهاند که گفتوگوها به این چارچوب محدود نمیشود و موضوعاتی همچون احتمال به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی لبنان نیز مطرح است؛ آن هم در شرایطی که تحولات داخلی و منطقهای لبنان هنوز به ثبات نرسیده است.
به گفته این منابع، پرونده بازسازی لبنان در دستور کار این سفر قرار ندارد، اما در صورت موفقیت آن، احتمال گشوده شدن مسیر برای کمکهای آتی عربستان به لبنان وجود خواهد داشت. با این حال، مشارکت کمرنگ عربستان در «کنفرانس پاریس» برای حمایت از ارتش لبنان، نشان میدهد که ریاض هنوز تصمیم نهایی برای ورود مالی جدی، چه در حوزه تسلیح ارتش لبنان و چه در زمینه بازسازی، اتخاذ نکرده و همچنان روند تحولات را زیر نظر دارد.
بر اساس این گزارش، دامنه این تحرکات سیاسی فراتر از صرفاً اطمیناندهی به حزبالله درباره شرایط کنونی لبنان و منطقه یا بحث تعویق انتخابات پارلمانی است. منابع مذکور تأکید کردهاند که عربستان سعودی به دنبال انتقال تدریجی و کنترلشده از وضعیت چندگانگی سلاح به انحصار آن است و در عین حال نگران است که ادامه تزریق منابع مالی از سوی برخی بازیگران منطقهای به لبنان، موجب بیثباتی و تقویت گروههای افراطی شود.
در پایان این گزارش آمده است که عربستان و ترکیه در نگرانی نسبت به رژیم صهیونیستی دیدگاه مشترک دارند. عربستان بر مواضع خود براساس «بیانیه نشست بیروت» و راهکار دو دولتی تأکید میکند، در حالی که ترکیه، حزبالله را بهعنوان فرصتی برای نفوذ و نقشآفرینی در تحولات لبنان و منطقه میبیند.