نمایش قدرت بازدارندگی روسیه؛ یگانهای موشکی «یارس» به سیبری اعزام شدند
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یگانهای سامانه موشکی هستهای متحرک زمینی «یارس» در مسیرهای گشت رزمی در منطقه سیبری مستقر شده و مجموعهای از مانورها و تمرینهای عملیاتی را اجرا کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه، امروز- چهارشنبه- در بیانیهای اعلام کرد: «یگانهای سامانه موشکی متحرک زمینی یارس در چارچوب یک رزمایش از پیش برنامهریزیشده، در مسیرهای گشت رزمی در سیبری مستقر شدهاند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «خودروهای سنگین از مواضع تعیینشده خارج شده و حرکت خود را آغاز کردهاند؛ تحرکاتی که شامل جابهجایی در ساعات شب نیز میشود.»
بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، یگانهای موشکی در جریان انجام مأموریتهای رزمی در مناطق میدانی، دهها مأموریت مختلف را تمرین کردهاند. همچنین رانندگان خودروهای نظامی مانورهای فشردهای را در طول مسیرهای گشت رزمی اجرا کرده و اقدام به جابهجایی مواضع میدانی و استقرار گردانهای موشکی کردهاند.
نیروهای مستقر در سامانه یارس تمرینهایی را در زمینه آمادهسازی مهندسی مواضع میدانی، استتار و تأمین امنیت رزمی انجام دادهاند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد برای حفاظت از سامانههای موشکی در طول مسیرهای حرکت، از پهپادهای شناسایی «ایلرون» استفاده شده است.
این وزارتخانه تأکید کرد که برگزاری چنین رزمایشهایی به ارتقای سطح آمادگی نیروها و افزایش هماهنگی یگانها و تشکیلات نیروهای موشکی راهبردی کمک میکند.
در همین حال، روسیه در ماه نوامبر گذشته سامانههای هستهای پیشرفته خود موسوم به «سهگانه هستهای» شامل «بوروستنیک»، «پوسایدون» و «یارس» را آزمایش کرد؛ اقدامی که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، آن را «تاریخی» توصیف کرده بود.
این آزمایشها در چارچوب تلاشهای مسکو برای تقویت بازدارندگی راهبردی در برابر چالشهای غرب و جنگ اوکراین انجام شده و همزمان با گزارشهایی درباره آمادگی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای انجام آزمایشهای هستهای جدید صورت گرفته است.
پوتین پیشتر در ۲۶ اکتبر از موفقیت آزمایش موشک «بورِوِستنیک» خبر داده بود؛ موشکی که مسافتی حدود ۱۴ هزار کیلومتر را طی کرده و نزدیک به ۱۵ ساعت پرواز کرده است. این موشک نخستین موشک کروز جهان با پیشران هستهای محسوب میشود.
همچنین در ۲۹ اکتبر، روسیه از موفقیت آزمایش اژدر هستهای «پوسایدون» خبر داد؛ سلاحی که قادر است تا عمق بیش از یک کیلومتر در دریا حرکت کند و با سرعتی معادل ۶۰ تا ۷۰ گره دریایی پیشروی کند.
موشک «یارس» (RS-24) که ستون فقرات توان هستهای روسیه به شمار میرود، ۲۲.۵ متر طول و ۴۹ تُن وزن دارد و برد آن بین ۲ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است. این موشک قابلیت حمل تا ۱۰ کلاهک هستهای مستقل با قدرت ۳۰۰ کیلوتن را دارد.
به گفته کارشناسان، این تسلیحات بخشی از تلاش روسیه برای ایجاد توازن راهبردی با غرب محسوب میشوند و با برخورداری از سرعت بسیار بالا، دقت قابل توجه و توان عبور از سامانههای پدافند موشکی، هرگونه رویارویی مستقیم با توان هستهای روسیه را به سناریویی بسیار پیچیده تبدیل میکنند.