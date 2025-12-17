سومین نشست ترامپ و ژنرال منیر با محوریت غزه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، طی هفته‌های آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کند. به گفته دو منبع نزدیک به دیپلماسی اقتصادی ژنرال منیر، این دیدار سومین نشست میان این دو مقام در فاصله شش ماه اخیر خواهد بود.

انتظار می‌رود تمرکز این نشست بر مشارکت احتمالی پاکستان در نیروهای بین‌المللی برای حفظ ثبات در نوار غزه باشد.

دولت ترامپ در تلاش است تا نیرویی متشکل از کشورهای اسلامی برای نظارت بر یک دوره انتقالی به منطقه اعزام کند؛ دوره‌ای که هدف آن بازسازی و احیای اقتصادی مناطق فلسطینی است که در جریان جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی، خسارات هنگفتی متحمل شده‌اند.

