مقتدی صدر فعالیت «گردانهای السلام» را در دو استان تعلیق کرد
رهبر جریان صدر در عراق اعلام کرد که فعالیتهای گردانهای السلام و دفاتر این گروه در بصره و واسط به مدت شش ماه متوقف خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، روز سهشنبه اعلام کرد که فعالیتهای گردانهای السلام و دفاتر این گروه در بصره و واسط به مدت شش ماه به حال تعلیق درمیآید.
صدر در پست خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: « تصمیم گرفته شد که فعالیتهای گردانهای السلام و دفاتر آن در بصره و کوت به مدت شش ماه متوقف شود تا راهحلی برای تخلفات و آسیبهای مکرر به اعتبار مجاهدان این گروه، حتی در صورت دخالت شخص ثالث، پیدا شود.»
وی افزود: «اعتبار و شهرت آنان برای من مهمتر از ادامه فعالیتشان است. سلام من به همه مجاهدان منضبط و آگاه که از تخلفات و تلاشها برای ایجاد فتنه و آسیب رساندن از سوی فاسدان آگاهند.»
صدر تاکید کرد که این تصمیم به منظور بررسی تخلفات و سوء استفادههای مکرر و محافظت از اعتبار مجاهدان گردانهای السلام اتخاذ شده است.