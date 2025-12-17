خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با فرمان ترامپ؛

ورود دارندگان گذرنامه تشکیلات خودگردان به آمریکا محدود شد

ورود دارندگان گذرنامه تشکیلات خودگردان به آمریکا محدود شد
کد خبر : 1728860
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ سفید طی بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن، محدودیت‌های بیشتری برای ورود دارندگان برخی گذرنامه‌ها به ایالات متحده اعمال می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، کاخ سفید طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن، محدودیت‌های بیشتری برای ورود دارندگان برخی گذرنامه‌ها به ایالات متحده اعمال می‌شود.

بر اساس این سند، افرادی که گذرنامه‌های صادرشده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را در اختیار دارند، در فهرست مشمولان این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند.

کاخ سفید در این راستا ادعا کرده است که «چندین گروه که از سوی آمریکا به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی شده‌اند، به‌طور فعال در کرانه باختری و نوار غزه فعالیت دارند و در گذشته شهروندان آمریکایی را به قتل رسانده‌اند».

در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به این عوامل و همچنین ضعف یا نبود کنترل مؤثر تشکیلات خودگردان فلسطین بر این مناطق، افراد متقاضی سفر با اسناد مسافرتی صادرشده یا تأییدشده از سوی تشکیلات خودگردان، در شرایط کنونی امکان راستی‌آزمایی و بررسی امنیتی کافی برای ورود به ایالات متحده را ندارند»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری