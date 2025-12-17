با فرمان ترامپ؛
ورود دارندگان گذرنامه تشکیلات خودگردان به آمریکا محدود شد
کاخ سفید طی بیانیهای اعلام کرد که رئیسجمهوری آمریکا فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن، محدودیتهای بیشتری برای ورود دارندگان برخی گذرنامهها به ایالات متحده اعمال میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، کاخ سفید طی بیانیهای اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن، محدودیتهای بیشتری برای ورود دارندگان برخی گذرنامهها به ایالات متحده اعمال میشود.
بر اساس این سند، افرادی که گذرنامههای صادرشده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را در اختیار دارند، در فهرست مشمولان این محدودیتها قرار گرفتهاند.
کاخ سفید در این راستا ادعا کرده است که «چندین گروه که از سوی آمریکا بهعنوان سازمانهای تروریستی معرفی شدهاند، بهطور فعال در کرانه باختری و نوار غزه فعالیت دارند و در گذشته شهروندان آمریکایی را به قتل رساندهاند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به این عوامل و همچنین ضعف یا نبود کنترل مؤثر تشکیلات خودگردان فلسطین بر این مناطق، افراد متقاضی سفر با اسناد مسافرتی صادرشده یا تأییدشده از سوی تشکیلات خودگردان، در شرایط کنونی امکان راستیآزمایی و بررسی امنیتی کافی برای ورود به ایالات متحده را ندارند»