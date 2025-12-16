خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۲ شهروند لبنانی در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی

شهادت ۲ شهروند لبنانی در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1728779
لینک کوتاه کپی شد.

دو شهروند لبنانی امروز -سه‌شنبه- در دو حمله جداگانه پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، دو شهروند لبنانی امروز -سه‌شنبه- در دو حمله جداگانه پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور به شهادت رسیدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در یکی از این حملات، یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در جاده عدیسه–مرکبا در شهرستان مرجعیون در استان نبطیه هدف قرار داد که به شهادت یک شهروند لبنانی انجامید.

پیش‌ از آن نیز یک پهپاد اسرائیلی خودرویی از نوع «رپید» را در این محور هدف قرار داده بود. 

در حمله‌ای دیگر، هواگردهای اسرائیلی خودرویی را در مسیر سبلین–جدرا در منطقه جبل لبنان هدف قرار دادند که در نتیجه آن، یک شهروند لبنانی دیگر به شهادت رسید.

این حملات در ادامه تجاوزات پهپادی اسرائیل به خاک لبنان و نقض مکرر حاکمیت این کشور صورت گرفته است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری