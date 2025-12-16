شهادت ۲ شهروند لبنانی در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، دو شهروند لبنانی امروز -سه‌شنبه- در دو حمله جداگانه پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور به شهادت رسیدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در یکی از این حملات، یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در جاده عدیسه–مرکبا در شهرستان مرجعیون در استان نبطیه هدف قرار داد که به شهادت یک شهروند لبنانی انجامید.

پیش‌ از آن نیز یک پهپاد اسرائیلی خودرویی از نوع «رپید» را در این محور هدف قرار داده بود.

در حمله‌ای دیگر، هواگردهای اسرائیلی خودرویی را در مسیر سبلین–جدرا در منطقه جبل لبنان هدف قرار دادند که در نتیجه آن، یک شهروند لبنانی دیگر به شهادت رسید.

این حملات در ادامه تجاوزات پهپادی اسرائیل به خاک لبنان و نقض مکرر حاکمیت این کشور صورت گرفته است.

