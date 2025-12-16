به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور اوکراین خواستار مسئول شناخته‌شدن روسیه در زمینه تجاوز به این کشور شد.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -سه‌شنبه- گفت که روسیه باید به خاطر «جنایت تجاوز» مسئول شناخته شود.

زلنسکی این سخنان را پیش از کنفرانسی در لاهه برای ایجاد کمیسیون دعاوی بین‌المللی برای اوکراین بیان کرد که ادعاهای مربوط به خسارات جنگی که باید توسط روسیه بازپرداخت شود را تأیید خواهد کرد.

