از جزئیات مذاکرات برلین بی خبریم

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، گفت که ایالات متحده، اخبار فوری یا لحظه‌ای در رابطه با مذاکرات اوکراین در برلین را در اختیار روسیه قرار نمی‌دهد.

وی همچنین در جریان یک کنفرانس خبری توضیح داد که مسکو منتظر است تا اطلاعات را از طرف آمریکایی تنها پس از پایان مذاکرات دریافت کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا واشنگتن به صورت مستقیم با مسکو در رابطه با جزئیات مذاکرات برلین هماهنگ است یا خیر گفت: «خیر، هیچ صحبت در این باره نبوده است».

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت: «در حال حاضر، تلاش‌ها میان مذاکره‌کنندگان آمریکایی‌، اروپایی ‌و اوکراینی‌ در جریان است. زمانی‌که این گروه کار خود را به اتمام برساند ما از شرکای آمریکایی خود انتظار داریم تا چشم‌اندازی را که امروز مورد بحث قرار می‌گیرد را به ما منتقل کند».

