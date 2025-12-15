وزارت خارجه روسیه:
عراقچی چهارشنبه به مسکو میرود
وزیر خارجه ایران به مسکو سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه ایران به مسکو سفر میکند.
وزارت خارجه روسیه امروز -دوشنبه- در بیانیهای اعلام کرد که عباس عراقچی روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر، برای دیدار با «سرگئی لاوروف»، همتای روس خود به مسکو سفر خواهد کرد.
این وزارتخانه تأکید کرد که علاوه بر روابط دوجانبه، دو مقام در مورد «مسائل بینالمللی جاری، از جمله وضعیت پیرامون برنامه هستهای ایران، و تبادل نظر در مورد مسائل منطقهای مورد علاقه متقابل» گفتگو خواهند کرد.