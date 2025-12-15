به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، پس از اقدام اسرائیل به ترور رائد سعد، از فرماندهان گردان‌های القسام- شاخه نظامی جنبش حماس-، تماس‌های فشرده‌ای میان مصر و ایالات متحده برقرار شد؛ تماس‌هایی که در جریان آن، قاهره عملیات اخیر این رژیم را نقض صریح توافق آتش‌بس دانست و نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داد.

یک مقام مصری اعلام کرد که این تماس‌ها، که گفت‌وگو با مسئولان اسرائیلی را نیز دربر می‌گرفت، شامل هشدار صریح قاهره درباره تداوم ترورهای هدفمند در داخل نوار غزه بود؛ اقداماتی که به گفته وی «می‌تواند با واکنش گروه‌های مقاومت همراه شود و در نهایت به فروپاشی توافق آتش‌بس بینجامد».

این مقام همچنین ادعاهای اسرائیل درباره «بازسازی توانمندی‌های نظامی حماس» را رد کرد و آن را غیرواقعی دانست؛ چراکه به گفته او، در شرایط ادامه محاصره و تشدید محدودیت‌ها برای ورود کمک‌های انسانی به غزه، چنین امری فاقد زیرساخت‌های لازم است.

در مقابل، مسئولان آمریکایی به طرف مصری اعلام کردند که واشنگتن «برخی طرح‌های اسرائیلی را که در محافل نظامی مطرح شده بود و هدف آن ترور شماری از رهبران مقاومت فلسطین در خارج از غزه و لبنان، بدون اعلام رسمی نقش اسرائیل، بود متوقف کرده است».

به گفته این مسئولان، دولت آمریکا این طرح‌ها را «به‌طور قاطع رد کرده»، زیرا اجرای آن‌ها می‌توانست منطقه را به سمت تشدید تنش سوق داده و به پایان آتش‌بس منجر شود.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که واشنگتن وعده داده است گذار به مرحله دوم توافق آتش‌بس، به «آرامش و ثبات بیشتر» منجر خواهد شد؛ با این حال، هیچ تضمین روشنی درباره زمان آغاز این مرحله یا سازوکارهای اجرایی آن ارائه نشده است.

در همین راستا، مقام مصری از «نارضایتی» قاهره نسبت به موضع «غیرقاطع» آمریکا خبر داد؛ موضعی که به باور مصر، «به‌طور ضمنی به تداوم نقض‌ها و سیاست ترورهای اسرائیل دامن می‌زند».

وی همچنین نسبت به پیامدهای اختلافات میان آمریکا و اروپا بر سر نحوه پیشبرد مرحله دوم توافق ابراز نگرانی کرد و گفت: «در روزهای اخیر، گفت‌وگوهایی درباره اسامی و طرح‌ها صورت گرفته، اما هنوز به تصمیمات قطعی منجر نشده است»؛ به‌ویژه در شرایطی که واشنگتن تمایل دارد «به وجهه داخلی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، آسیب وارد نشود».

این منبع در ادامه، به موضوع «نیروی بین‌المللی تثبیت اوضاع» اشاره کرد و گفت که تأخیر در استقرار آن، صرفً به اختلاف نظرها درباره مأموریت و حدود اختیاراتش محدود نمی‌شود، بلکه به شمار نیروها نیز مربوط است؛ به‌طوری‌که برآوردها از افزایش تعداد نیروها از حدود هزار نفر در طرح اولیه به نزدیک ۱۰ هزار نفر حکایت دارد.

به گفته وی، تاکنون کمتر از ۲۰ کشور آمادگی خود را برای مشارکت در این نیرو اعلام کرده‌اند و در مقابل، برخی کشورهای عربی از جمله امارات، به دلیل خطرات امنیتی، از مشارکت در آن خودداری کرده‌اند.

انتهای پیام/