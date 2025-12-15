مذاکرات حل و فصل مناقشه اوکراین به صورت محرمانه برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ گزارش داد که مذاکرات حل و فصل مناقشه اوکراین با مشارکت هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در برلین در ۱۴ دسامبر به صورت محرمانه برگزار شد.

به گزارش این روزنامه آلمانی، این مذاکرات بسیار مخفیانه انجام شد و خبرنگاران هیچ دسترسی به اطلاعات مربوط به سطح خاص مذاکرات بین مقامات نداشتند.

نووستی ‌با استناد به منابعی در دفتر رئیس‌جمهور اوکراین گزارش داد که جلسه بین هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در برلین پس از بیش از پنج ساعت به پایان رسید.

این در حالی است که فرستاده ویژه آمریکا از دستیابی به «پیشرفت قابل توجه» در گفت‌وگوهای خود با رئیس‌جمهوری اوکراین خبر داد.





