بازداشت ۵ نفر به ظن ارتباط با حمله به نیروهای آمریکایی و سوری در تدمر

به گزارش ایلنا، نیروهای دولت موقت سوریه امروز -یکشنبه- عملیاتی علیه هسته‌های وابسته به گروه تروریستی داعش در مناطق «الفرقلس»، «القریاتین» و «بادیه الشام» در حومه حمص انجام دادند.

این اقدام پاسخی به حمله روز شنبه علیه نیروهای سوری و آمریکایی در تدمر بود.

در این عملیات، پنج نفر بازداشت شدند که به دست داشتن در تیراندازی مذکور مظنون هستند و برای انجام تحقیقات به مراجع امنیتی منتقل شدند.

وزارت کشور سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرد مهاجم از اعضای داعش به محل برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان امنیتی سوری و هیأت نیروهای ائتلاف بین‌المللی نفوذ کرده و به نیروهای مشترک سوری-آمریکایی حمله کرده است. این وزارتخانه افزود که هدف از این حمله، «بر هم زدن امنیت و ثبات و تضعیف تلاش‌های مشترک در مقابله با تروریسم» بوده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز روز شنبه از کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی و زخمی شدن سه سرباز دیگر در این کمین خبر داد و اعلام کرد که مهاجم در جریان درگیری کشته شده است. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حمله احتمالاً توسط داعش انجام شده است.

در پی این حادثه، نیروهای آمریکایی اقدام به تشدید تدابیر امنیتی و بازداشت افراد مظنون به ارتباط فکری و عملی با داعش کردند. همچنین، گشت‌های نظامی، بازرسی‌های گسترده و عبور و مرور خودروهای زرهی و بالگردهای جنگی در سطح شهر تدمر انجام شد. پهپادهای آمریکایی نیز مأموریت‌های شناسایی و پایش گسترده‌ای در بیابان‌های اطراف انجام دادند تا تحرکات مشکوک و هسته‌های فعال تروریستی رصد شود.

انتهای پیام/