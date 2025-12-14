خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت ۵ نفر به ظن ارتباط با حمله به نیروهای آمریکایی و سوری در تدمر

بازداشت ۵ نفر به ظن ارتباط با حمله به نیروهای آمریکایی و سوری در تدمر
کد خبر : 1727699
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای دولت موقت سوریه امروز -یکشنبه- عملیاتی علیه هسته‌های وابسته به گروه تروریستی داعش در مناطق «الفرقلس»، «القریاتین» و «بادیه الشام» در حومه حمص انجام دادند.

به گزارش ایلنا، نیروهای دولت موقت سوریه امروز -یکشنبه- عملیاتی علیه هسته‌های وابسته به گروه تروریستی داعش در مناطق «الفرقلس»، «القریاتین» و «بادیه الشام» در حومه حمص انجام دادند.

این اقدام پاسخی به حمله روز شنبه علیه نیروهای سوری و آمریکایی در تدمر بود.

در این عملیات، پنج نفر بازداشت شدند که به دست داشتن در تیراندازی مذکور مظنون هستند و برای انجام تحقیقات به مراجع امنیتی منتقل شدند.

وزارت کشور سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرد مهاجم از اعضای داعش به محل برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان امنیتی سوری و هیأت نیروهای ائتلاف بین‌المللی نفوذ کرده و به نیروهای مشترک سوری-آمریکایی حمله کرده است. این وزارتخانه افزود که هدف از این حمله، «بر هم زدن امنیت و ثبات و تضعیف تلاش‌های مشترک در مقابله با تروریسم» بوده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز روز شنبه از کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی و زخمی شدن سه سرباز دیگر در این کمین خبر داد و اعلام کرد که مهاجم در جریان درگیری کشته شده است. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حمله احتمالاً توسط داعش انجام شده است.

در پی این حادثه، نیروهای آمریکایی اقدام به تشدید تدابیر امنیتی و بازداشت افراد مظنون به ارتباط فکری و عملی با داعش کردند. همچنین، گشت‌های نظامی، بازرسی‌های گسترده و عبور و مرور خودروهای زرهی و بالگردهای جنگی در سطح شهر تدمر انجام شد. پهپادهای آمریکایی نیز مأموریت‌های شناسایی و پایش گسترده‌ای در بیابان‌های اطراف انجام دادند تا تحرکات مشکوک و هسته‌های فعال تروریستی رصد شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری