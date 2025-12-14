فرستادگان ترامپ وارد برلین شدند
فرستادگان رئیس جمهور ایالات متحده، برای دور دیگر از گفتوگوها در رابطه با حلوفصل بحران اوکراین وارد آلمان شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز -یکشنبه- برای دور دیگری از مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ اوکراین وارد برلین شدند.
«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفت که مقامات اوکراینی، آمریکایی و اروپایی در روزهای آتی نشستهایی را در برلین خواهند داشت.
زلنسکی اظهار داشت: «از همه مهم تر من با استیو ویتکاف فرستاده رئیس جمهور ترامپ دیدار میکنم و همچنین جلساتی با شرکای اروپایی برگزار میشود».