فرستادگان ترامپ وارد برلین شدند

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز -یکشنبه- برای دور دیگری از مذاکرات با هدف دست‌یابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ اوکراین وارد برلین شدند.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفت که مقامات اوکراینی، آمریکایی و اروپایی در روزهای آتی نشست‌هایی را در برلین خواهند داشت.

زلنسکی اظهار داشت: «از همه مهم تر من با استیو ویتکاف فرستاده رئیس جمهور ترامپ دیدار می‌کنم و همچنین جلساتی با شرکای اروپایی برگزار می‌شود».

