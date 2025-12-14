گزارش رسانه عبری از فرماندهان حماس که هنوز در غزه مستقرند

به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، روزنامه «یسرائیل هیوم» گزارشی منتشر کرد که در آن پس از ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره ترور رائد سعد، از فرمانده گردان‌های القسام، به معرفی فرماندهان حماس که همچنان در غزه حضور دارند پرداخته شده است.

این روزنامه نوشت که پس از ترور رائد سعد، «نفر دوم» شاخه نظامی حماس، شماری از فرماندهان این جنبش باقی مانده‌اند که در راس آن‌ها می‌توان به این افراد اشاره کرد:

عزالدین الحداد: فرمانده فعلی شاخه نظامی حماس است. او پس از ترور محمد ضیف، معاون وی مروان عیسا و محمد السنوار به این سمت منصوب شد. الحداد پیش‌تر فرمانده گردان شهر غزه بود و بر اساس گزارش‌های عربی، از معدود افرادی بود که از زمان حمله ۷ اکتبر اطلاع داشت و نقش کلیدی در برنامه‌ریزی این عملیات داشت.

پس از هر تروری از میان فرماندهان، الحداد در سلسله مراتب حماس ارتقا یافت و مسئولیت پرونده اسرای فلسطینی را بر عهده گرفت.

محمد عوده: رئیس دفتر اطلاعات حماس در غزه است. با وجود آنکه اطلاعات زیادی از او در دست نیست، گفته می‌شود نقش مهمی در برنامه‌ریزی عملیات ۷ اکتبر داشته است. در اسناد منتشر شده پیش از جنگ، نام او در کنار محمد ضیف و ابوعبیده، سخنگوی القسام، آمده است. پس از ترور احمد غندور، فرمانده پیشین، عوده به عنوان فرمانده گردان شمال غزه منصوب شد.

این روزنامه عبری همچنین اشاره کرد که علاوه بر فرماندهان ارشد شاخه نظامی، دو شخصیت برجسته دیگر حماس که پیش‌تر در سطوح بالای این جنبش در غزه حضور داشتند، همچنان زنده هستند:

توفیق ابونعیم: رئیس پیشین پلیس غزه و از نزدیکان السنوار.

محمود الزهار: عضو دفتر سیاسی حماس و یکی از بنیان‌گذاران این گروه.

این گزارش همچنین به فرماندهان قدیمی گردان‌های حماس اشاره کرد که هنوز زنده هستند، از جمله:

حسین فیاض (ابو حمزه): فرمانده گردان بیت حانون، که حداقل دو بار هدف ترور ناکام قرار گرفت و آخرین حمله باعث شهادت اعضای خانواده‌اش شد. اسرائیل پیش‌تر اعلام کرده بود او کشته شده است، اما فیاض پس از آتش‌بس دوباره ظاهر شد.

هیثم الحواجری: فرمانده گردان اردوگاه الشاطئ که پیش‌تر اسرائیل ترور او را اعلام کرده بود، اما در مراسمی مربوط به آزادی اسرای فلسطینی حاضر شد.

مهند رجب: یکی دیگر از فرماندهان برجسته حماس که پس از الحداد به فرماندهی گردان شهر غزه منصوب شد و همانند رجب، دیگر فرماندهان میدانی جایگزین کسانی شدند که در جریان جنگ کشته شدند.

