نارضایتی آمریکا از مشارکت پایین در نیروهای تثبیت در نوار غزه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وای نت به نقل از یک منبع ارشد اسرائیلی گزارش داد که ایالات متحده از تعداد کشورهایی که مایل به مشارکت در نیروی تثبیت در نوار غزه هستند، ناراضی است.

این سایت افزود: «آمریکایی‌ها ناراضی هستند و به دنبال کشورهای بیشتری برای مشارکت در این نیرو هستند.»

به گفته این منبع، برخی از کشورها به دلیل نگرانی از درگیری با حماس، در اعزام نیروهای خود به نوار غزه مردد هستند، اما همزمان پیشنهاد کمک در آموزش و تأمین مالی این نیرو را می‌دهند.

انتهای پیام/