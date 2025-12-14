حمله پهپادی به منطقه ولگوگراد روسیه؛ انبار نفت اوریوپینسک طعمه حریق شد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری تاس، آندریه بوچاروف، فرماندار منطقه اعلام کرد که بر اثر سقوط بقایای یک پهپاد، آتش‌سوزی در یک انبار نفت در شهر اوریوپینسک روسیه رخ داده است. وی تأکید کرد که این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

دفتر شهردار این شهر نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی وابسته به وزارت دفاع روسیه موفق به مقابله با حمله پهپادی در منطقه ولگوگراد شده‌اند. با این حال، سقوط یکی از پهپادها در شهر اوریوپینسک باعث بروز آتش‌سوزی در انبار نفت شده است.

بر اساس اعلام دفتر شهردار، مقامات محلی به منظور حفظ ایمنی شهروندان، اقدام به تخلیه ساکنان منازل اطراف انبار نفت کرده‌اند. همچنین یک مرکز موقت مدیریت بحران در هتل «اوریوپینسکایا» وابسته به مؤسسه واحد شهری ایجاد شده است. طبق گزارش‌های اولیه، این حادثه هیچ مصدومی برجای نگذاشته است.